Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Erzurum, Kars ve Ağrı'da, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Kars ve Ağrı'da, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da bir süre önce başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bazı otomobillerin akülerinin soğuktan donması nedeniyle çalışmadığı kentte, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve çeşmeler de dondu.

Bazı vatandaşlar donmaktan korumak için otomobillerinin üzerine battaniye örttü.

Belediye ekiplerince de yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürütülüyor.

Kars

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ta yaşam olumsuz etkinlendi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle kentteki baraj, gölet ve akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerinde soğuk nedeniyle bazı sürücüler araçlarını çalıştıramayınca akülerine takviye yapmak zorunda kaldı.

Ağrı

Ağrı'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki çok sayıda tır ve aracın yakıt depolarındaki akaryakıt dondu.

Sürücüler soğuk havada ateş yakıp depoların altına koyarak ve sıcak su kullanarak araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.

Dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu gözlenirken, ağaçlarda oluşan kırağı ise güzel manzaralar oluşturdu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte vatandaşlar, buzla kaplı kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:05 Kaynak: AA
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