Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki çeşmeler, şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ağrı Ağrı'da ise dere, nehir ve göletler tamamen dondu. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üstünü naylon ve battaniyelerle örttü. Bina çatılarında metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, iş yerlerinin camları da buzla kaplandı. Kars Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve kaldırımdaki karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıdı. Vatandaşlar araçlarını soğuk havadan korumak için üzerine halı ve battaniye örttü.

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