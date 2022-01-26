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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

26.01.2022 10:05
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlı geçecek.

Erzincan ve çevresinde yağışların yoğun olacağı bölgede, buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, yer yer sis ve pus hadisesi görülecek, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 19, Kars'ta 18, Ardahan'da 13, Erzurum'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 3, Iğdır ve Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 1, Ardahan'da 5 ve Kars'ta 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum'da soğuk hava

Erzurum'da kaldırım ve yollarda soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi. Bazı camilerin şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, binaların çatılarında da sarkıtlar oluştu.

Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da buzlanmalar oluştu

Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ardahan, Kars ve Ağrı'da da buzlanmalar meydana geldi.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı bu kentlerde, vatandaşlar araçlarını soğuklardan üzerine battaniye ve halı örterek korudu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu üç ilde, belediye ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Tunceli'de kar yağışı

Tunceli'de ise sabah saatlerinden itibaren başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 1, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Mahalle ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, vatandaşlar evlerinin önündeki karları temizledi.

Karla mücadele ekipleri de kapalı köy ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

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Ardahan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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