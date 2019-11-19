Doğu Anadolu'da soğuk hava: Göle - 14

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Göle'de eksi 14 derece oldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 2, Ağrı ve Ardahan'da eksi 11, Kars'ta eksi 13, Erzurum'da eksi 6, Iğdır'da eksi 5 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da 11, derece olacak



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 14,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 15,3 derece oldu. - ERZİNCAN