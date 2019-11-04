Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da soğuk hava: Göle - 17
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da soğuk hava: Göle - 17

Doğu Anadolu'da soğuk hava: Göle - 17

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu'da soğuk hava: Göle - 17, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Göle'de eksi 17 derece oldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 17, Erzurum'un Çat ilçesinde eksi 8, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eksi 5, Kars'ın Selim ilçesinde eksi 6, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde eksi 5 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum ve Kars'ta 11, Ağrı ve Ardahan'da 12, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 derece. - ERZİNCAN

Erzincan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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