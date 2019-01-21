Doğu Anadolu'da Soğuk Hava - Kars
2 saat önce
- Buz sarkıtları İlçe merkezinden detay Vatandaşlarla röportaj Buz tutan camların açılması KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
- Buz sarkıtları
İlçe merkezinden detay
Vatandaşlarla röportaj
Buz tutan camların açılması KARS - Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde de soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
ilçe merkezinde, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.
Ev ve arabaların camları buzla kaplandı. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar arabalarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle evlerinin buz tutan camların buzunu çözmeye çalıştı.
Öte yandan karayolları ve demiryolları ekipleri tipiden dolayı kapanan güzergahlarda çalışma başlattı.
Vatandaşlardan Mehmet Şahin
, son günlerde aşırı soğukların etkili olduğunu belirterek, "Son bir haftadır gündüz dondurucu soğuklar yaşıyoruz. Gece olduğu gibi gündüzde eksi sıcaklık yaşıyoruz. Arabalar çalışmıyor. Battaniye ile örterek kuramaya çalışıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:42 Kaynak: AA
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