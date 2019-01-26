Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Sis

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.





Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.





Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don hadisesi görülecek bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Iğdır'da 3, Erzurum'da 5, Ağrı'da 6, Kars'ta 10, Ardahan'da 12 derece olarak ölçüldü.





Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 7, Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, Kars'ta sıfır, Ağrı'da sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.





Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 27, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 82, Ergan Kayak Merkezi'nde 86, Palandöken Kayak Merkezi'nde 90 santimetre ölçüldü.





Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.





Kars





Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis ile soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.





Sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.





Kentte soğuk hava yüzünden ağaç ve bitkilerde oluşan kırağı da görsel şölen sundu.

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