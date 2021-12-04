Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Yemlenmeyi bekleyen güvercinler
Kırağı ile kaplanan ağaçlar
Kırağı ile kaplanan araçlar
Kaşı ve saçları donanlar
Kura Nehri bölgesinde oluşan sis
Ardahan Köprüsünde sarkan buz sarkıtları ARDAHAN - Kent merkezinde soğuk hava ile birlikte sis de etkili oldu.
Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşurken, ağaç ve yaprakları kırağı ile kaplandı.
Bazı vatandaşların saçları ve kaşlarının kırağı tutması ilginç görüntü oluşturdu.
Kura Nehri bölgesinde ise soğuk havanın yanı sıra sis etkili oldu.
Kaynak: AA
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