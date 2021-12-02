Doğu Anadolu'da soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü - Son Dakika

Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da, karın ardından soğuyan hava hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da dünkü kar yağışı, gece yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Soğuk sebebiyle bazı vatandaşlar camları buzla kaplanan araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve branda ile örttü.

Yolların buz tutması sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çatılarda buz sarkıtları oluşan ilde Karayolları ve belediye ekiplerinin kar ve buz temizleme çalışması sürüyor.

Kars

Kars'ta da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kardan dolayı beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sakıtları oluştu, Acısu Deresi kısmen dondu.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen ormanlarda yaban hayvanları da yiyecek aradı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kar küreme çalışması yapıyor.

Ağrı

Ağrı'da da gece aralıklarla etkisini sürdüren kar, sabaha doğru yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentte dondurucu soğuk nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yoğun sis de görüş mesafesini düşürdü.

Bu nedenle Ağrı'yı komşu illere bağlayan kara yolları ve şehir içi ulaşımda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum

Erzurum'da dün etkili olan kar sonrasında cadde ve sokaklarda buzlanmaya oluştu, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması yaptı.

Kentte soğuk sebebiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu.

Bir otomobilin soğuk yüzünden tamamen buzla kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.

Soğuk hava nedeniyle şadırvan, süs havuzları ve bazı çeşmeler de buzla kaplandı.