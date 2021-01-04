Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

Kırağı ile kaplanan ağaçlar Sisle kaplanan cadde ve sokaklar Temizlik yapan esnaf Üzeri kırağı tutmuş traktörler Soğuk havada dolaşan sokak köpekleri Donan çeşmeler ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırağı ile kaplanan ağaçlar Sisle kaplanan cadde ve sokaklar Temizlik yapan esnaf Üzeri kırağı tutmuş traktörler Soğuk havada dolaşan sokak köpekleri Donan çeşmeler ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle kırağı ve yoğun sis oluştu. Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis görüş mesafesini düşürdü. Ağaç ve bitkiler kırağı nedeniyle beyaza büründü.

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