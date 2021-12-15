Doğu Anadolu'da soğukların etkisiyle akarsular dondu - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava nedeniyle akarsuların büyük bölümü dondu.
Soğuk havanın etkisi altındaki Erzurum'da cami şadırvanları dondu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.
Ardahan'da ise Kura Nehri'nin büyük kısmı buz tuttu.
Derelerin donduğu Ağrı'da da çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Kars'ta ise akarsular buzla kaplandı.
Belediye ekiplerinin kaldırımlarda buz temizleme çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Kaynak: AA
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