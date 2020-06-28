Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, Doğu Anadolu'daki illerde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Erzurum'un kalabalık ve işlek semtlerinden Tebrizkapı, Gürcükapı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğun trafiğin olduğu Cumhuriyet, Paşalar, Hastaneler ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, sınav nedeniyle evlerinden çıkanların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Kentin simgelerinden birisi olan, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami, Erzurum Kalesi ile Lalapaşa Cami ve Yakutiye Kent Meydanı tamamen boş kaldı.

Kars

Kars'ta Cumhuriyet Meydanı ile kentin işlek caddelerinden Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa boş kaldı.

-Iğdır

Iğdır'ın işlek caddelerinden olan Atatürk ve Tansu Çiller ile Zübeyde Hanım Bulvarı boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında bekleyen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptı.

Kısıtlamadan muaf tutulanların kullandıkları araçları durduran ekipler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra geçişlerine izin verdi.

Ağrı

Kentin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Eski Van, Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddeleri kısıtlamayla birlikte yerini sakinliğe bıraktı.

Erzincan

Ülke genelinde YKS için yayımlanan genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzincan'da da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Erzincan'ın işlek yerlerinden Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğun trafiğin olduğu Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ile 13 Şubat caddelerinde sessizlik yaşanıyor.

Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, sınav nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Öte yandan, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve dışarı çıkan kişileri de maske takmaları yönünde uyardı.

Ardahan

Ardahan'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Kentin kalabalık ve işlek caddesi olan Kongre ve Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğunluğun yaşandığı diğer cadde ve sokaklardaki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, sınav nedeniyle evlerinden çıkanların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Güvenlik güçleri ise sınava girmek için Liseler Caddesi'nden geçen vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyardı.

Tunceli

Tunceli'de de sokağa kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı boş kaldı.

Kısıtlama ile polis ekipleri de kent genelinde devriye sayısını artırdı.

Ekipler, sınav nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaparak, maske takma zorunluluğunu hatırlattı.

YKS ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri ise çalışmaya devam ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son Dakika

20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:23 İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
20:11
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 21:18:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]