Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak, tarihi alanlarda hareketlilik başladı.

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan, bulvar ve parklarda hareketlilik gözlendi.

Bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için şehrin işlek caddelerine gelirken bazıları ise parklarda dinlenmeyi tercih etti.