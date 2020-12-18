Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar boş kaldı

18.12.2020 22:07
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar boş kaldı, System.String[]

Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Van'da görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, başta ana caddeler olmak üzere birçok noktada uygulama yaparak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Doğu Anadolu, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika


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