Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

22.04.2021 21:22

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Yalova ve Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Yalova ve Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyuluyor.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Eskişehir

Eskişehir'de yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Ekipler, uygulama noktalarında dışarıda bulunan kişilerin izinlerinin olup olmadığına dair kontroller gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlerle ilgili bilgi aldı.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Çarşı Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin işlek bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı, sessizliğe büründü.

Polis ekipleri önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.

Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Yalova

Yalova'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların kalabalık bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Şehrin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında görevli polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem gerçekleştiriyor.

Balıkesir

Balıkesir'de Zağnos Paşa Cami çevresi, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri başta olmak üzere kent genelinde sessizlik yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaparak araçlardakilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetledi.

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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