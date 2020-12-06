Doğu Anadolu'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 4 Aralık 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.