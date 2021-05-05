Doğu Anadolu"da "tam kapanma" sessizliği - Son Dakika

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Salgınla mücadele amacıyla uygulanan "tam kapanma" kapsamında, Erzurum'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Erzurum , Erzincan , Kars , Ağrı , Iğdır , Ardahan ve Tunceli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu