Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Bitlis ve Muş'ta 130 yerleşim biriminin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Bitlis ve Muş'ta 130 yerleşim biriminin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray ilçesinde kar yağışı dolayısıyla 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta dün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Üçevler köyünde besiciler hayvanlarını kar örtüsü üzerinde besliyor.

Muş-Bitlis kara yolunun 45'inci kilometresinde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kent merkezinde soğuk hava dolayısıyla ağaçlarda kırağı oluştu.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı.


Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelere bağlı 70 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, köylerde yol açma çalışmalarının devam ettiğini, olumsuz durumlara karşı da ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Ahlat ilçesinde ise dün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken belediye ekipleri mahalle yollarını ulaşıma açtı.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 4, Hakkari'de eksi 5, Bitlis'te eksi 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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