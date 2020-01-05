Doğu Anadolu'da üç ilde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da üç ilde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da üç ilde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Muş, Bitlis ve Hakkari'de 179 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da üç ilde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Muş, Bitlis ve Hakkari'de 179 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hakkari'de dünden bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 köy ve 91 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açma çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'te, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent merkezi ve ilçelere bağlı 50 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, köylerde yol açma çalışmalarının devam ettiğini, olumsuz durumlara karşı da ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Muş

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karla mücadele ekipleri yoğun sis ve soğuk havaya aldırış etmeden yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinin yolunu açmak için yoğun çaba gösteriyor.

İş makinesi operatörü Servet Sancar, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir an önce yolları açmaya çalışıyoruz. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Açtığımız yollar tekrar kapanabiliyor." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte kapalı tüm yolların açıldığı bildirilerek, karla mücadele ekiplerinin oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği kaydedildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, güney ve doğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 3, Muş'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 derece olması öngörülüyor.

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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