Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini meydanlarda andı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini meydanlarda andı

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan vatandaşlar şehitleri andı, camilerden selalar okundu.

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan vatandaşlar şehitleri andı, camilerden selalar okundu.

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Kars'ta vatandaşlar, yağmura rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla sosyal mesafe kuralına uyarak meydanları doldurdu.

Hükümet Konağı önündeki etkinlik alanına vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ateşleri ölçülerek alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'anı Kerim okundu. Kahramanlık şiirlerinin de okunduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan sağanak nedeniyle ıslanan 3 yaşındaki Aysima Gümüş'ü şemsiyenin altına alarak bir süre ilgilendi.

Vali Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayan ülkenin, tarihte eşine az rastlanır bir ihanet neticesinde kanlı bir darbe girişimine maruz kaldığını söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da vatandaşların sokaklara, meydanlara çıkıp fedakarca mücadele ettiğini anlatan Öksüz, şöyle konuştu:

" Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele meydan okuyan ruhun, yüz yıl sonra aynı heyecanla, aynı kararlılıkla 15 Temmuz akşamında saatler içinde ortaya çıkması, bu milletin ne kadar yüksek ferasetli ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu bir kez daha göstermiştir.15 Temmuz gecesinde herkes şunu iyice gördü ki şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklarda, binlerce yıllardır bir arada yaşayan bu milletin büyük fedakarlıklarla bu seviyeye getirdiği Türkiye Cumhuriyeti, içeriden veya dışarıdan yapılacak saldırılara pabuç bırakacak bir ülke değildir."

Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliklerine birçok vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Ardahan

Ardahan'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Egemenlik Parkı'ndaki meydanda toplandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hüseyin Öner, yaptığı konuşmada, 4 yıl önce FETÖ'cü hainlerin alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştığını söyledi.

Hain kalkışmaya milletin tıpkı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde kahramanca bir duruş sergilemesiyle karşılık verdiğini ifade eden Öner, "Tankların, uçakların, tüfeklerin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle ve bedeniyle dikilen kahraman milletimiz, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır." diye konuştu.

Programda ayrıca 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen koşu yarışmasında dereceye girenlere Vali Öner ödüllerini takdim etti.

Iğdır

Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için Atatürk Caddesi'nde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin son 100 yılda çeşitli badirelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Cumhuriyet sürecinde çeşitli darbelerle karşılaşan milletin, yine el birliğiyle demokrasiden, barıştan, huzurdan yana olduğunu aktaran Sarıibrahim, "15 Temmuz 2016'da milletimizin silahıyla silahlanmış Fethullahçı bir yapı, milletin istiklaline, istikbaline, izzetine ve mahremine el uzatmış, asil milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hain kalkışmayı engelleyip izzetine uzanan bu eli kırmıştır." diye konuştu.

Programda, Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince konser verildi.

Ağrı

Ağrı'da vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önündeki alanda bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı gözetilerek alana alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'anı Kerim okundu, birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Vali Osman Varol, dünyanın 15 Temmuz gibi bir ihaneti hiçbir zaman görmediğini anlattı.

Sivillerin önlediği 15 Temmuz darbe girişiminin, milletin dünya literatürüne de hediye ettiği destansı bir duruş olduğunu dile getiren Varol, "Fenni, ilmi olarak ilerlemenin yanında mutlaka ve mutlaka gençleri milli, manevi değerlerimize ve inanç yapımıza uygun olarak yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve çok sayıda kişi katıldı.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyse son buldu.

Eleşkirt ilçesinde de düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliğine çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Tunceli

Tunceli'de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda, Vali Mehmet Ali Özkan ile il protokolü 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Şevket Dilmaç şehitler için dua etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, karanlık 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlerin, devletin topu, tüfeğiyle Türk bayrağına saldırdığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hain FETÖ'ye gereken dersi verdiğini aktaran Özkan, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız 4 yıl önce karanlıktan başlamıştık. Başlangıçta hiçbir şeyden haberimiz yokken sinsice komşu akraba dediğimiz yanımızda yürüyen elimizden tutan ama içini bilmediğimiz haçlıya uşaklık eden ona buna hizmet eden bir kesim dönme milletin devletin topu tüfeği ile milletimize memleketimize ve bayrağımıza saldırdı." diye konuştu.

Özkan, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların bir şeyi hesaplayamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hani diyor ya bu millet garibandır, masumdur, belki fakirdir. Bu millet belki maydanoz, limon, simit satar ama bayrağını, vatanını satmaz. Bunu hiç hesaplayamadılar. Bu kavgada haçlının yanında yer aldılar. Şunu hesaplamadılar, bu millet gariban ve mazlum olabilir ama bu millet bayrağına, vatanına, demokrasisine ve özgürlüğüne el sürdürmez."

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.


Kur'anı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dev ekranda vatandaşlara izletildi.

Vali Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, halkın meydanlara inerek hain darbe girişimini engellediğini anımsatarak, "Anadolu insanı, lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anadolu toprağına sığmaz olmuştur. Adaleti dağıtacağım diye dünyanın dört bir yanında sadece dünyanın 5'ten büyük olduğunu göstererek mazlumların yanında yer almaya aday olmuştur ve bunu da gerçekleştirmiştir." dedi.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini meydanlarda andı - Son Dakika

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