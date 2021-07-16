Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5. yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu - Son Dakika

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını söyledi.
Kaynak: AA
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