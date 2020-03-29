Doğu Anadolu'da vatandaşlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karşılık buldu.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarla kent sakinlerine hem evde kalmaları hem de sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanları kontrol eden ekipler, ayrıca kapalı kalması gereken iş yerlerini, terminal, park ve bahçeler, piknik alanları ve tedbir kapsamında olan yerleri denetledi.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerler, vatandaşların, evde kalınması yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

Kars

Kars Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı "Evde kal" çağrısına uyanlar evde kalmayı tercih etti.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Kars Kalesi, Evliya Camisi ve tarihi Fethiye Camisi bölgesinde yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı.

İhtiyaçları için dışarı çıkan az sayıdaki kişinin maske kullandığı gözlenen kentte, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanların talepleri ekipler tarafından karşılanıyor.

Ardahan

Ardahan'da da halkın büyük bölümü "Evde kal" çağrısına uydu.

Valiliğin evde kalınması için yaptığı uygulama ve çağrıların amacına ulaştığı kentte, havanın kapalı olması da sokaktaki yoğunluğun azalmasını sağladı.

Milli Egemenlik Parkı, tarihi Ardahan Köprüsü ve kentin en işlek caddelerinde sessizliğin hakim olduğu kentte, zorunlu ihtiyacı olanların dışında kimsenin sokağa çıkmadığı gözlendi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ile İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ise Kongre Caddesi'ne gelerek ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Ağrı

Koronavirüse karşı tedbirlerin alındığı Ağrı'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Eski Van ve Erzurum caddelerinde insan ve araç yoğunluğunun azaldığı gözlendi.