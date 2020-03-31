Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da vatandaşlar 'Evde kal' çağrısına uymaya devam ediyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da karşılık bulmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu'da vatandaşlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da karşılık bulmaya devam ediyor.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla kent sakinlerine hem evde kalmaları hem de sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanları kontrol eden ekipler, ayrıca kapalı kalması gereken iş yerlerini, terminal, park ve bahçeler, piknik alanları ve tedbir kapsamında olan yerleri denetledi.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerler, vatandaşların, evde kalınması yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Öte yandan polis ekipleri bu işlek yerlerde vatandaşların araç park etmemesi için bariyer ve güvenlik şeritleriyle önlem aldı.

Kars

Kars'ta Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor.

Kars Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı "Evde kal" çağrısına uyanlar evde kalmayı tercih etti.

Havaların ısınmasıyla özellikle Kars Kalesi, Evliya Camisi ve tarihi Fethiye Camisi bölgesinde gezmeyi günlük rutin haline getiren vatandaşlar tedbirlere uyarak alanları boş bıraktı.

İhtiyaçları için dışarı çıkan az sayıdaki kişinin maske kullandığı gözlenen kentte, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların talepleri ekiplerince karşılanıyor.

Iğdır

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan çağrılar olumlu sonuç getirdi.

Kentin en yoğun caddelerinden Atatürk ve Tansu Çiller ile Zübeyde Hanım Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı boş kaldı.

Sokaklarda işleri için bulunan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi koruma ve temas etmeme gibi kurallara uyarak salgının yayılma riskini azaltmak için çaba gösteriyor.

İhtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar ise sürekli olarak Belediye ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan anonslarla uyarılıyor.

Ardahan

Ardahan'da Kovid-19 salgınına karşı yapılan "Evde kal" çağrılarına vatandaşlar uyuyor.

Çağrılarla, kentin en işlek caddesi Kongre başta olmak üzere Milli Egemenlik Parkı ile 75. Yıl Şehir Stadyumu meydanları sessizliğe büründü.

Zorunlu olmayanların dışında vatandaşların cadde ve sokaklarda dolaşmadığı gözlendi.

Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla polis ekipleri araçlarından, ilgili görevliler ise belediye ile cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Tunceli


Tunceli'de vatandaşlar salgınına karşı yapılan çağrılara uyarak evlerinde kalıyor


Kentte vatandaşların gündelik hayatta en çok kullandığı Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı boş kaldı.


İhtiyaçları için dışarı çıkan çok az sayıdaki vatandaşında maske ve eldiven taktığı ve sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.

Polis ve belediye ekipleri yaptıkları anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor.

Erzincan

Erzincan'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ile Fevzipaşa ve Ordu caddelerinde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak alanları boş bıraktı.

Kentte, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanların talepleri güvenlik kuvvetleri tarafından gideriliyor.

Ağrı

Ağrı'da da koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrıların ardından birçok cadde ve sokak boş kaldı.

Valiliğin ek tedbirler alması sonrası Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda insan yoğunluğu, Erzurum, Kağızman, Yeni Van caddelerinde ise araç sayısında yoğunluk olmadığı gözlendi.

Öte yandan Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:48 Kaynak: AA

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