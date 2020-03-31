Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da karşılık bulmaya devam ediyor.

Ağrı

Ağrı'da da koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrıların ardından birçok cadde ve sokak boş kaldı.

Valiliğin ek tedbirler alması sonrası Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda insan yoğunluğu, Erzurum, Kağızman, Yeni Van caddelerinde ise araç sayısında yoğunluk olmadığı gözlendi.

Öte yandan Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.