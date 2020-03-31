Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da karşılık bulmaya devam ediyor.

Tunceli

Tunceli'de vatandaşlar salgınına karşı yapılan çağrılara uyarak evlerinde kalıyor

Kentte vatandaşların gündelik hayatta en çok kullandığı Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı boş kaldı.

İhtiyaçları için dışarı çıkan çok az sayıdaki vatandaşında maske ve eldiven taktığı ve sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.

Polis ve belediye ekipleri yaptıkları anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor.

Erzincan

Erzincan'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ile Fevzipaşa ve Ordu caddelerinde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak alanları boş bıraktı.

Kentte, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanların talepleri güvenlik kuvvetleri tarafından gideriliyor.

Ağrı

Ağrı'da da koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrıların ardından birçok cadde ve sokak boş kaldı.

Valiliğin ek tedbirler alması sonrası Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda insan yoğunluğu, Erzurum, Kağızman, Yeni Van caddelerinde ise araç sayısında yoğunluk olmadığı gözlendi.

Öte yandan Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.