Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da karşılık bulmaya devam ediyor.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla kent sakinlerine hem evde kalmaları hem de sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanları kontrol eden ekipler, ayrıca kapalı kalması gereken iş yerlerini, terminal, park ve bahçeler, piknik alanları ve tedbir kapsamında olan yerleri denetledi.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerler, vatandaşların, evde kalınması yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Öte yandan polis ekipleri bu işlek yerlerde vatandaşların araç park etmemesi için bariyer ve güvenlik şeritleriyle önlem aldı.



Iğdır

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan çağrılar olumlu sonuç getirdi.

Kentin en yoğun caddelerinden Atatürk ve Tansu Çiller ile Zübeyde Hanım Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı boş kaldı.

Sokaklarda işleri için bulunan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi koruma ve temas etmeme gibi kurallara uyarak salgının yayılma riskini azaltmak için çaba gösteriyor.

İhtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar ise sürekli olarak Belediye ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan anonslarla uyarılıyor.