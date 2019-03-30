Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı

Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak.

Günün en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlar Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari genelinde 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il merkezine bağlı 12 köy, 23 mezra ile Yüksekova ilçesinde 2 köy, 5 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz İstanbul'da Site Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:41:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]