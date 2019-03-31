Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı

Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı

35 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 9, Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 8 derece olacak.


Van Gölü'nde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.


Yağışlar Bitlis çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yağış Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]