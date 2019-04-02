Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yağışlar Sürecek

Doğu Anadolu'da Yağışlar Sürecek

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Yağışlar Sürecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava yağmurlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Gece buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığında önemli değişiklik görülmeyecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Bitlis'te sıfır, Van'da 2, Hakkari ve Muş'ta 3 derece ölçüldü.


Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Muş'ta 10, Van'da 8, Bitlis ve Hakkari'de 5 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde ise hava çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olacak.

Bölge genelinde yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:01 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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