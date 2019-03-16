Doğu Anadolu'da Yağmur ve Kar Etkili Olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Bölgede yağışların Erzincan, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Iğdır civarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da 4, Tunceli'de 2, Erzurum ve Ardahan'da 0, Ağrı ve Kars'ta sıfırın altında 1 derece kaydedildi.





Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Erzincan'da 10, Tunceli'de 7, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 6, Kars'ta 5 derece olması öngörülüyor.





Kar kalınlıkları Ağrı'da 24, Erzurum'da 12, Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 182, Erzurum Palandöken'de 117, Kars Sarıkamış'ta 79 ve Ardahan Yalnızçam'da 15 santimetre ölçüldü.





Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanmanın yanı sıra don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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