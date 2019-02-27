Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Uyarısı

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Uyarısı

36 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis, Hakkari ve Van'da yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis, Hakkari ve Van'da yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacak. Yağışların öğleden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın Güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 1, Bitlis'te 6 ve Muş'ta 5 derece ölçüldü.


Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı, Van'da 5, Hakkari'de 4, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 4 ve Muş'ta 3 derece olacak.

Öğleden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının Hakkari, Bitlis ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksama, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:12 Kaynak: AA

Güney, Hakkari, Bitlis, Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Taksici, Polislerin Devreye Girmesine Rağmen Eşini İntihar Edeceğine İnandıramadı Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu

AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu Yeni Parti Mayıs Ayında Kamuoyuna Duyurulacak, Eylül Ayında Kurulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:48:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]