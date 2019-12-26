Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

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Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin yoğun kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren Doğu bölgelerimizde ( Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari) görülecek yağışların 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin düşmesi, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:23 Kaynak: İHA
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