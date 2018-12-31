Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin yer yer yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görülmesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van'da 2, Hakkari'de 6, Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Hakkari'de ve Muş'ta 2 ve Bitlis'te 0 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.


Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar beklendiğinden, ulaşımda aksama, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:47 Kaynak: AA

Bitlis, Hakkari, Van, Güncel
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