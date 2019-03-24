Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Zirai Don Uyarısı

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Zirai Don Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Hakkari, Muş ve Bitlis için yoğun kar ve zirai don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Hakkari, Muş ve Bitlis için yoğun kar ve zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışlı olacak.

Sabah ve gece buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede hava sıcaklıklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar, Van, Muş ve Hakkari'de 1, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta 7, Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 5 derece olması bekleniyor.

Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde bu akşam saatlerinde başlayacak ve yarın sabah etkisini artırması beklenen yoğun kar nedeniyle, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ, gece saatlerinden itibaren de zirai don beklendiğinden, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçiler ve yetkililer tedbir almaları için uyarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Muş, Hakkari, Güncel
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