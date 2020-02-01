Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlediği kentte, beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

Tunceli

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Iğdır

Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan kara yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Ekiplerin, kar küreme çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi

Belediyenin karla mücadele ekibinde görevli Bayram Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde Iğdır'da havaların güneşli geçtiğini ifade ederek, "Bu yağışı beklemiyorduk. Sabah kalktığımızda kar yağdığını gördük. Şimdi kentin önemli caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme mesaimiz başladı. Kar bolluk berekettir, yağması çok iyi oldu." dedi.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Sarıkamış ilçesinde de Belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kartopu oynadı, karın üzerinde yuvarlanarak eğlenceli zaman geçirdi.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Ekipler ilçe merkezi ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Vatandaşlardan Maksut Teker, ilçede iki gün boyunca kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışıyla birlikte bu gece başlayan şiddetli tipi nedeniyle tüm yollar kapandı. Ben de aracımın üzerindeki karları temizliyorum." dedi.