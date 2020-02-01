Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Iğdır'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan kara yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Ekiplerin, kar küreme çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi

Belediyenin karla mücadele ekibinde görevli Bayram Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde Iğdır'da havaların güneşli geçtiğini ifade ederek, "Bu yağışı beklemiyorduk. Sabah kalktığımızda kar yağdığını gördük. Şimdi kentin önemli caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme mesaimiz başladı. Kar bolluk berekettir, yağması çok iyi oldu." dedi.