Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu - KARS - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu - KARS

6 saat önce

Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Sarıkamış ilçesinde de Belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kartopu oynadı, karın üzerinde yuvarlanarak eğlenceli zaman geçirdi.

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu - KARS

Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:57 Kaynak: AA
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