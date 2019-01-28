Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde havanın yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Bitlis'te sıfır, sıfırın altında olmak üzere Van, Hakkari ve Muş'ta 1 derece ölçüldü.


Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 5, Bitlis ve Muş'ta 3, Hakkari'de 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.


Van ve Muş'un güney kesimleri ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı, bölge genelinde buzlanma ve çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Bitlis, Hakkari, Van, Güncel
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