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Doğu Anadolu'da yolları açmak için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da yolları açmak için çalışmalar sürüyor

25.01.2022 11:07
Doğu Anadolu'da yolları açmak için çalışmalar sürüyor

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 1672 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 1672 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsal alanlarda bulunan 955 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşım sağlanamayan ve toplam uzunluğu ise 3545 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 401, Tunceli'de 187, Ağrı'da 115, Ardahan'da ise 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

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Tunceli, Erzurum, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da yolları açmak için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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