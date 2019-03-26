Doğu Anadolu'da Zirai Don ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta zirai don ile çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta zirai don ile çığ uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.



Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor.



Bölgede günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 5, Muş'ta 7 derece olacak.



Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Gece saatlerinden itibaren zirai don riski bulunduğundan çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları istendi.

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