Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden akşama kadar Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan, Kars ve Ağrı'da 7, Erzurum'da 10, Erzincan'da 12, Iğdır'da 17 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Erzincan ve Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 24, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.