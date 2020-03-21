Doğu Anadolu'daki 2 ilde karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 2 ilde karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 2 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

6 saat önce

Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'daki 2 ilde karla karışık yağmur bekleniyor, System.String[]

Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı bölgede, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Erzurum ve Ağrı'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Tunceli'de 12, Ağrı'da 8, Erzurum'da 6, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 4 derece olması öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, vatandaşların yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Iğdır, Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:58 Kaynak: AA

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