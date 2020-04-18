Doğu Anadolu'daki 2 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altında ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars ve Ardahan'da gece sıcaklıklar sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük sıcaklıklar Iğdır'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 6, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Tunceli'de 21, Ağrı'da 19, Kars ve Ardahan'da 18, Erzurum'da 17 derece olması öngörülüyor.