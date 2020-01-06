Doğu Anadolu'daki 3 ilde, 132 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 3 ilde, 132 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 3 ilde, 132 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

6 saat önce

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 132 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'daki 3 ilde, 132 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı, System.String[]

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 132 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.


Erzurum'da önceki gün yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan birçok mahalle yolu ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halen kapalı olan 9 mahalle yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da ise etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kentin ilçelerinden Refahiye'de 14, İliç'de 24, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 5, Çayırlı'da 5, Kemah'da 13 ve Tercan'da 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerine bağlı karla mücadele ekipleri, 7 ekip, 9 greyder, 3 bıçaklı kamyon ve 3 kepçe ile bu kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.


Tunceli'de de hafta sonu kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.


Yüksek kesimlerde yer yer tipi oluşması çalışmaları güçleştiriyor.

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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