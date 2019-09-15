Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş ve Bitlis'te gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş ve Bitlis'te gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Muş çevreleriyle, öğle saatlerinden itibaren de Van ve Bitlis'in kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış öncesi kuvvetli esmesi bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, yağışlar sağanak şeklinde olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Muş'ta 28, Hakkari'de 27, Van'da 25 ve Bitlis'te 24 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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