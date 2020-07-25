Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Ağrı'da 33, Erzurum'da 32, Kars'ta 30, Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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