Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 25 derece olacak.