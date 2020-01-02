Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşamdan itibaren Erzurum'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır'da aralıklı yağış görülecek. Yağışlar, Iğdır'da karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Erzurum'da 9, Ağrı'da 7, Ardahan'da 6, Iğdır'da 5, Tunceli'de sıfır, Erzincan'da ise 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır ve Erzincan'da 7, Tunceli'de 4, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 1, Ağrı'da 2 derece olması bekleniyor.

Bölgedeki yağışlar sonrası kar kalınlığı Ağrı'da 10, Kars'ta 7, Erzurum'da 4, kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de 48, Palandöken'de 30, Ergan'da 28 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 isimli adamın isyanı! İki kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapis yattı
Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:12 Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
17:12 Hadim'de eğitime kar engeli - Son Dakika
17:12 Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket - Son Dakika
17:11 Nakliyeciler TEM otoyolunu kısa süreli trafiğe kapattı - Son Dakika
17:07 Vali Memiş'ten Erzurum Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:12:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]