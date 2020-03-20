Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Erzincan'ın güneyi, Erzurum'un kuzeyi ve Iğdır genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 3, Erzincan ve Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 2, Erzurum ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 12, Erzincan ve Tunceli'de 8, Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiğini belirterek, vatandaşlara yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kars

Kars'ta etkili olan yoğun sis hem kara hem de hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.



Kentte dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün yerini soğuk hava ve sise bıraktı.



Soğuk havayla etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sis nedeniyle İzmir ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan 3 seferde gecikme yaşandı.

Kars'ta etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesinin düştüğü kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.