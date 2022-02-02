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Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı

02.02.2022 10:05
Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma, don ile çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma, don ile çığ uyarısında bulunuldu.

???????Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, il merkezleri için günün en yüksek sıcaklığının Van'da 5, Bitlis'te 0, Muş ve Hakkari'de 3 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma, don, sis ve pus hadisesi ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Hakkari, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı - Son Dakika
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